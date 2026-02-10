Comando ejecuta a excomandante de la Policía Municipal en Navolato, Sinaloa

Un comando atacó y mató a balazos a un excomandante de la de la Policía Municipal de Navolato, cuando viajaba a bordo de su automóvil en dicho municipio.

Se trata de Pedro Miranda, de 66 años de edad, quien, de acuerdo a sus compañeros, se había jubilado hace casi una década, siendo comandante en dicha corporación policíaca.

De acuerdo a la información proporcionada en el sitio, Pedro circulaba a bordo de un automóvil Honda, tipo Civil por una carretera hacia la sindicatura de Villa Ángel Flores, y fue atacado en las inmediaciones del Campo Berlín.

Debido a los múltiples impactos que recibió en su cuerpo, el hombre perdió la vida al interior del vehículo, mientras la unidad quedo estacionada en medio del camino, con vivibles daños por el ataque.

Al lugar llegaron elementos de las distintas corporaciones policíacas, quienes confirmaron el deceso, y confirmaron su identidad. Al concluir las diligencias, el cadáver su trasladado al Servicio Médico Forense, antes de entregarlo a sus familiares.

Apenas el sábado 7 de febrero, el cuerpo de Hendrika Derks, una policía jubilada de la Policía Municipal de Navolato, fue encontrada sin vida al interior de una fosa clandestina en las inmediaciones del poblado Cofradía de la Loma.

El hallazgo ocurrió 11 meses después de haber sido reportada como desaparecida, después de haber sido privada de la libertad con su hija y nietos, a quienes liberaron poco después del incidente.

En lo que va del año, tres elementos de las corporaciones municipales han sido asesinados: dos en Culiacán y uno en Mazatlán. Entre ellos se cuenta el director de Vialidad de Tránsito, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, atacado a tiros al salir de su domicilio en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

Matan a sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada, en Culiacán

Por Excélsior Digital

Sergio Rodolfo Cázares Zambada, identificado como sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada, fue localizado sin vida en la cajuela de una camioneta abandonada por la carretera Culiacán-Eldorado, al sur de la ciudad.

La unidad fue encontrada el domingo por la noche, frente a las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero el cuerpo permanecía sin identificar.

Al concluir las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, a donde acudieron algunos de sus familiares a identificarlo, estableciendo su parentesco con uno de los exlíderes del Cártel de Sinaloa.

Cázares Zambada de 41 años de edad, era hijo de Águeda Zambada García, hermana de “El Mayo”, a quien ya habían querido asesinar en 2017, afuera de un centro nocturno en la colonia Jorge Almada, en Culiacán.

Además, en abril de 2012, fue detenido junto a su primo, Omar Ismael Zambada Apodaca, hijo de Jesús “El Rey” Zambada, en Tijuana, Baja California. Ambos fueron detenidos por elementos del Ejército, y acusado de delincuencia organizada.

Hasta el momento, las autoridades locales no han dado a conocer las causas de su muerte, y tampoco se han pronunciado al respecto.

jcp