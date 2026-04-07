Cae sujeto que mató a dos hombres tras discusión en fila de menudería en Guadalajara

Autoridades de Jalisco detuvieron a Jorge Luis “N” por el delito de homicidio calificado, ya es que es el presunto responsable de la muerte de dos hombres.

Jorge Luis “N” fue detenido mediante un mandato decretado por el Juzgado Sexto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

Según se investiga, el 21 de marzo de 2021, alrededor de las 07:00 horas, el ahora detenido se encontraba formado en una menudería en la colonia San Andrés en Guadalajara, cuando al parecer dos masculinos intentaron ingresar al establecimiento sin formarse.

Al interior del negocio, uno de los meseros pidió a ambos hombres salir y esperar su turno, no obstante, al regresar a la fila presuntamente se inició una discusión entre ambos y Jorge Luis “N”.

En un momento dado, al parecer el ahora detenido sacó un arma de fuego y la detonó contra una de las víctimas, ocasionando que cayera y perdiera la vida mientras el segundo intentó correr.

Sin embargo, según se presume, Jorge Luis “N” dio alcance a la segunda víctima y le disparó en el tórax, ocasionando también su muerte.

Hasta el lugar de los hechos acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, quienes dieron aviso al Ministerio Público de lo sucedido.

Tras iniciarse las investigaciones, se identificó al ahora detenido en contra de quien se decretó la orden de aprehensión ejecutada.

Con su captura, el presunto responsable será trasladado hasta el juzgado que lo requiere para continuar con las indagatorias y esclarecer los hechos.

JCS