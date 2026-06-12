La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 12 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 12 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 12 de junio de 2026

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8:05 Horas | Titular de Turismo estima rebasar los 10 millones de visitantes internacionales en junio por el Mundial

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, estimó que en junio el país rebasará los 10 millones de visitantes internacionales debido al Mundial, mientras que en las ciudades sede se prevé que haya más de 3 millones de turistas, independientemente de la cifra que registran mensualmente.

Agregó que en los FIFA Fest en la Ciudad de México, los que concentra el gobierno de la Ciudad de México, el día de la inauguración hubo más de 300 mil aficionados y si se le suman los de 'México de mis sabores', se calcula que fueron alrededor de 400 mil asistentes.

7:40 Horas | Sheinbaum felicita al Tri; "quienes queremos a México le va bien en la cancha, en la vida, en la política"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la Selección Mexicana tras su triunfo de ayer ante Sudáfrica en el arranque de la Copa del Mundo, el cual calificó como un buen juego con el que le dieron alegría al pueblo de México que estalló de júbilo.

"El juego buenísimo. Ya saben, siempre salen todos los expertos en futbol. Buenísimo, felicidades a la Selección (...). El Zócalo fue una cosa, el Ángel, no una alegría, de verdad. El que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal, quienes queremos a México le va bien en la cancha, en la vida, y le va bien en la política, una alegría enorme, la verdad felicidades a todo el pueblo de México", dijo la presidenta.