Hallan otro fragmento de chapopote en Playa Bagdad, autoridades niegan afectaciones a Tortuga Lora

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Técnicos de campo de Conservación e Investigación de la Biodiversidad Global A.C. (CONIBIO Global), reportaron el segundo fragmento de chapopote a 17 kilómetros al sur de Playa Bagdad, Tamaulipas, en una zona de anidación de la Tortuga Lora, especie en peligro de extinción, muy cerca de la frontera con Texas, Estados Unidos.

El bloque, aparentemente fresco, mide 1.20 metros de largo por un metro de ancho, con un peso estimado de más de 100 kilogramos.

“Este tipo de contaminación representa una seria amenaza para la vida silvestre, los ecosistemas costeros y la salud ambiental del litoral, por lo que se mantiene vigilancia permanente en la zona ante la posibilidad de nuevos arribazones”, indicó la organización ambientalista.

El primer fragmento de Chapopote descubierto El lunes pasado por CONIBIO Global media aproximadamente un metro de largo por 80 centímetros de ancho y más de 80 kilogramos de peso.

Al respecto, el llamado Grupo Interinstitucional del Gobierno de México designado para atender el derrame de hidrocarburos, aseguró que ha realizado recorridos de inspección en campamentos de Tamaulipas, y puntos de anidación de la Tortuga Lora en Playa Bagdad, Matamoros; Playa Miramar, Ciudad Madero y Playa Tesoro, Altamira, con especial atención en el Santuario Playa Rancho Nuevoz

“Donde actualmente no se registran afectaciones y se han protegido 472 nidos como resultado del trabajo conjunto”, afirmó.

Destacó que la Conanp mantiene labores de vigilancia permanente en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), ubicadas en Tamaulipas.

“El 7 de abril, su personal realizó tres recorridos de supervisión a lo largo de 100 kilómetros de litoral —incluida la revisión de un campamento tortuguero— sin registrar afectaciones a la especie ni a su hábitat.

Como parte del trabajo coordinado, la Conapesca mantiene un monitoreo en la franja costera del estado con atención permanente al sector pesquero.

Durante dichas inspecciones no se han registrado afectaciones a especies marinas, incluidas las tortugas, y se ha brindado atención puntual a las inquietudes de las y los productores”, manifestó.

Agregó que el Grupo Interinstitucional para atender las afectaciones en el Golfo de México mantiene presencia permanente en la región, con acciones coordinadas de vigilancia y monitoreo “que permiten proteger el proceso de anidación de la Tortuga Lora y asegurar condiciones adecuadas para la conservación de la biodiversidad en las costas de Tamaulipas”.