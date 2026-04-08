El Senado de la República ratificó el nombramiento de Roberto Velasco como canciller, con el respaldo de la mayoría legislativa. Tras la votación, el senador Raúl Bolaños Cacho Cué destacó la trayectoria del funcionario y expresó su confianza en su desempeño al frente de la política exterior mexicana.

“Confío mucho en la capacidad de Roberto Velasco. Lo conozco desde que éramos muy jóvenes; estudiamos juntos en la Universidad Iberoamericana. Siempre ha sido un joven talentoso, responsable y comprometido con la administración pública federal, y ha tenido la oportunidad de conocer la Cancillería desde sus entrañas, desde su paso por Comunicación Social, como director general de área, como subsecretario.

Reproducir Senador Bolaños Cacho destaca experiencia y liderazgo de Roberto Velasco en política exterior

“Por supuesto, su talento lo ha llevado a estar en las mesas más importantes en las negociaciones con nuestros vecinos del norte, y confío en que él va a implementar una agenda que haga el cambio en las reuniones anuales que tiene, y que México va a ser ejemplo, a través de su liderazgo, en el combate al cambio climático y en la defensa del medio ambiente.

“Para mí, la designación de Roberto Velasco como canciller representa un acierto. Aplaudo esa decisión de la presidenta y celebro que mi partido haya decidido acompañarla en este nombramiento en el Senado de la República”.

A pregunta sobre si ya se está viendo el relevo generacional, respondió: “Sí, por supuesto que sí. Roberto es un ejemplo de ello y representa a nuestra generación de manera muy digna”.

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