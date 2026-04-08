Gobernación concluye reparación por accidente del Tren Interoceánico

De acuerdo con la secretaría de gobernación, el cien por ciento de las víctimas que solicitaron la reparación integral del daño tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico fueron atendidas y aceptaron "por protección" no difundir los montos recibidos.

En consecuencia y vía una comunicación oficial, la dependencia dio por concluido el proceso de reparación integral a las víctimas y a sus familias al cumplirse 93 días de la tragedia que acabó con la vida de 14 personas y dejó a más de un centenar con afectaciones.

Se explicó que durante todo este tiempo se garantizó la atención médica y especializada a los pacientes; se les proporcionó asistencia psicológica, recibieron un trato humano así como asesoría jurídica para hacer efectivo su derecho a la reparación del daño

"Se desplegaron 236 servidoras y servidores públicos para brindar atención directa y personalizada a las víctimas y sus familias en distintas entidades del país e incluso en el extranjero, asegurando que nadie quedara fuera del proceso por razones de distancia o condición social" indicó el informe oficial.

También se mencionó que en todo momento las víctimas y sus familias estuvieron en el centro de la atención por parte de las autoridades.

"Como resultado de este esfuerzo coordinado, el 100% de las personas que iniciaron el proceso de reparación integral han sido atendidas. Por razones de protección y a solicitud de las víctimas, no se señalan públicamente los montos erogados. No obstante, se informa que las compensaciones cumplen con los estándares nacionales e internacionales en materia de reparación integral, garantizando proporcionalidad, suficiencia y dignidad en cada caso" aseguró el parte oficial.

En el boletín difundido la tarde de este miércoles no se menciona qué sucedió con las demandas penales interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las empresas responsables del proyecto ferroviario Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y DANIFERROTOOLS señaladas por al menos tres víctimas de la tragedia de tener presunta responsabilidad en los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

Este mismo miércoles, la FGR deslindó de toda responsabilidad al personal de la secretaría de marina que opera la vía de comunicación y concluyó que sólo la tripulación fue la responsable del accidente por viajar a exceso de velocidad.