Caso sueros en Sonora: Aplicaban las soluciones hasta en los autos de los pacientes

Zahid Alberto, de 22 años, estudiaba y trabajaba para sacar adelante a sus dos hijos, así que cuando se enfiestaba, para “rendir”, recurría a los sueros vitaminados para curarse la cruda, un servicio que le brindaba a domicilio el médico Jesús Maximiliano, hasta que el 30 de marzo falleció a las pocas horas de someterse al tratamiento.

Su madre, Zulema Jazmín, narró que su hijo comenzó sentirse mal poco después del procedimiento, presentando mareos, desmayos y vómito antes de que su estado se agravara de forma repentina, por lo que fue llevado a un hospital, donde murió.

Zahid perdió el conocimiento en el baño, cayó y se golpeó la cabeza. Comenzó a vomitar, se desangró y mostró señales de alarma, como palidez y coloración amarilla.

El acta de defunción cita que presentó paro respiratorio, falla orgánica múltiple y choque séptico, todo por un suero vitaminado para curarse la “cruda”.

“Acudían muchos jóvenes para curarse la resaca”

Vecinos de la calle Leocadio Salcedo, en la colonia Jesús García, narraron a Excélsior que era muy común que grupos de jóvenes enfiestados, aun ingiriendo bebidas embriagantes y con la música en alto volumen, taparan sus cocheras mientras eran atendidos, las enfermeras salían del consultorio a ponerles un suero en su carro, como si se tratara de un drive thru (autoservicio).

El costo del suero vitaminado para curar la “cruda” iba desde los 800 pesos en el consultorio hasta los mil 500 o 5 mil pesos a domicilio, ‘dependiendo del sapo era la pedrada’”, dijeron vecinos.

De acuerdo con los anuncios en redes sociales, un suero vitaminado para la resaca es una mezcla intravenosa diseñada para rehidratar y aliviar síntomas rápidamente. Contiene principalmente solución salina o Ringer lactato para hidratar, electrolitos (sodio, potasio, magnesio y calcio), vitaminas del complejo B (B1, B6, B12) para la energía, vitamina C, y a menudo medicamentos antieméticos (para las náuseas), analgésicos y antiinflamatorios.

Cuando se consume alcohol, tu cuerpo sufre varios efectos: como deshidratación, pérdida de electrolitos, irritación del estómago, alteración del sueño… El suero intravenoso busca corregir todo eso de forma inmediata, ya que entra directo al torrente sanguíneo sin pasar por el sistema digestivo.

Sin embargo, pese a que varias clínicas lo ofertan para curar la ‘cruda’, casi de forma milagrosa, es importante saber que no la cura como tal ni elimina el alcohol más rápido del cuerpo. Además, hay riesgos a la salud si se aplica por personas que no están capacitadas y no es recomendable en personas con ciertos problemas de salud como enfermedades renales o cardíacas.

*mcam