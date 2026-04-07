SAT detectó a donatarias con esquema de outsourcing: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó organizaciones con registro de donatarias que se usan para la subcontratación de personal.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia mañanera, la jefa de Estado, reiteró que el revocar la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a organizaciones de la sociedad civil (ONG) y asociaciones civiles (AC) corresponde a los análisis técnicos del SAT y no a decisiones políticas del Gobierno de México.

Ayer tuve una reunión con el director del SAT, me enseñó varios casos en donde se utilizaban estas asociaciones para contratos de outsourcing de personal. Imagínense, es algo que está prohibido por Ley y entonces una organización donataria, que quiere decir que no pague impuestos cuando alguien dona recursos. Una organización que tenía el no pago de impuestos se está utilizando por una empresa para contratar a través de esta organización a los empleados de esa empresa”, acusó.

Desde Palacio Nacional, reiteró que el revocar la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a organizaciones corresponde a los análisis técnicos del SAT. Héctor López

La mandataria federal explicó que en la revisión se identificaron organizaciones que no pudieron acreditar sus actividades, o tuvieron otras irregularidades. La Jefa del Ejecutivo explicó que las organizaciones y asociaciones tienen la posibilidad de acudir al SAT para conocer los criterios de la cancelación de su registro y ver la posibilidad de subsanar las observaciones.

De todas maneras tienen la posibilidad de ir con el SAT para que el SAT les pueda explicar cuál es el análisis que se hizo de manera técnica y qué se está violando para poder acceder a ser donador, a no pagar impuestos por una donación de recursos que se hace y debe garantizarse que no hay recursos extranjeros y otras limitaciones o reglamentos que están establecidos claramente en una organización que la donación puede no pagar impuestos”, señaló.

La presidenta sostuvo que la medida no implica dejar en desamparo a la población que es beneficiaria de las organizaciones y asociaciones civiles.

Si hay alguna situación en alguna organización que se dedica a atender problemas especiales de niñez o de alguna un grupo vulnerable en la sociedad y que quiere ir con el SAT demostrar que hubo algún problema tiene el derecho y la puerta abierta, pero hay muchas otras que en realidad estábamos utilizando este esquema pues para no pagar impuestos", argumentó.

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