Sube a seis número de afectados por derrame tóxico en Sonora

El alcalde de Naco, Lorenzo Villegas Vázquez, informó que el número de personas afectadas en su salud por el derrame tóxico del consorcio minero y transportista aumentó a seis víctimas, quienes han acudido a distintas unidades médicas para atenderse, ya sea en esta misma comunidad, Cananea o Agua Prieta, por síntomas de intoxicación por hidrosulfuro de sodio.

Sitio en el que se registró un derrame tóxico del consorcio minero Foto: Especial

Aunque la Secretaría de Salud en Sonora ha reconocido la existencia de una persona internada en el hospital de Nogales, que de acuerdo con familiares se trata de Luis Arturo Ozuna Vázquez, de 53 años de edad, quien ha sido ignorado por Ferromex, el presidente municipal dijo que requieren el resultado oficial de los análisis de laboratorio para determinar si su padecimiento tiene relación con el derrame, ya que éste señor trabaja en una empresa que maneja químicos.

Sitio en el que se registró un derrame tóxico del consorcio minero Foto: Especial

Según la familia de Luis Arturo Ozuna, este respiró gases tóxicos emanados del derrame generado por el descarrilamiento de Ferromex, cuando la víctima caminó junto al sitio del accidente de camino a su trabajo, una empresa donde, según el alcalde, también se manejan productos químicos.

Sitio en el que se registró un derrame tóxico del consorcio minero Foto: Especial

Mientras Ferromex niega la existencia de personas afectadas en su salud, el alcalde dijo que el personal de la Secretaría de Salud Estatal le informó que al menos seis personas, además de Luis Arturo Ozuna, han sido atendidos por síntomas como mareo, jaqueca, dolor de estómago, náuseas y problemas para respirar.

Sitio en el que se registró un derrame tóxico del consorcio minero Foto: Especial

El alcalde de Naco dijo que brigadas de la Secretaría de Salud han hecho análisis clínicos a los pacientes que han referido síntomas desde que ocurrió el derrame tóxico.

Sitio en el que se registró un derrame tóxico del consorcio minero Foto: Especial

A 10 días del derrame, ninguna autoridad ha informado sobre el resultado de análisis a personas afectadas en su salud, ni el resultado de las muestras a la flora y fauna, así como las pruebas realizadas en pozos y aguas superficiales.

Colaboradores atienden a personas que resultaron afectadas por el derrame tóxico del consorcio minero Foto: Especial

Esperan atención médica tras derrame de químico

Por: Daniel Serrano

El descarrilamiento de un ferrocarril de carga en el municipio de Naco, Sonora, detonó una emergencia ambiental y de salud pública tras derramarse hidrosulfuro de sodio, un químico altamente reactivo que mantiene en incertidumbre a los pobladores del ejido Cuauhtémoc, la comunidad más cercana al punto del accidente.

A pocos días del percance, este lunes la preocupación entre los ejidatarios se intensificó debido a las precipitaciones pluviales registradas en la región, las cuales habrían reaccionado con la sustancia derramada.

Olor fétido y síntomas de intoxicación

Los testimonios de los residentes reflejan la falta de información inicial y el impacto directo en la salud de la población expuesta a los vapores químicos.

Nos avisaron que se había derramado el ácido ese, que se había descarrilado el tren. Sí olía mucho, un olor bien feo como a fosa, a huevo podrido. De hecho, a mí se me durmió lo que es los labios", relató Patricia Mendoza, vecina del ejido Cuauhtémoc.

Por otra parte, Oscar Oliva, habitante y ganadero de la localidad, señaló la incertidumbre que prevalece respecto al impacto ambiental y en los animales de pastoreo.