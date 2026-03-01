Sube cifra de queretanos varados en el extranjero; los ubican en Medio Oriente y Asia

La cifra de queretanos varados en el extranjero se incrementó en las últimas horas, informó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, quien detalló que ya son más de 100 los ciudadanos del estado ubicados en distintas zonas de Medio Oriente y Asia.

De acuerdo con el mandatario, el Gobierno estatal mantiene comunicación permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar seguimiento puntual a cada caso y coordinar la asistencia consular necesaria ante el contexto internacional que ha complicado las operaciones aéreas en la región.

83 queretanos en Emiratos Árabes Unidos

El reporte más reciente señala que 83 queretanos se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que un grupo de 21 personas permanece varado en un aeropuerto de la India, a la espera de que se autorice la reapertura del espacio aéreo para poder salir del país.

El gobernador indicó que ha establecido contacto directo con varios de los afectados para conocer su situación y reiterarles el respaldo institucional. Aseguró que, hasta el momento, todos se reportan en buen estado de salud.

Finalmente, señaló que la prioridad es garantizar el acompañamiento y, en cuanto las condiciones de seguridad y movilidad lo permitan, gestionar el retorno de los queretanos a México.

