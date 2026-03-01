Detienen a funcionaria del municipio de Monterrey

La Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, Karina Barrón fue detenida este domingo por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

La funcionaria municipal fue detenida en el ayuntamiento de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Sin embargo, en la ficha del Registro Nacional de Detenciones no se especificó el delito por el cual se le acusa.

Barrón, quien ha militado en diferentes partidos como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en General Escobedo.

La detención se realizó en la colonia Nuevo Mezquital en la calle Avenida Aceros entre Anillo Periférico y Avenida de Los Parques, la tarde de este domingo.

Trascendió que fue detenida por el presunto delito de falsificación de declaraciones.