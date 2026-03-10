StePacPPC abre una nueva oficina regional en Hermosillo, México

StePacPPC anuncia la apertura de una nueva oficina regional en Hermosillo, Sonora, México, y el nombramiento de Daniel Peña como gerente de Ventas en Produce México. La expansión fortalece el modelo de mercado local de la compañía al situar inventario, experiencia y toma de decisiones directamente en la región, ofreciendo experiencia local, entrega local y facturación local a los clientes del sector hortofrutícola allí donde operan.

La nueva oficina, ubicada en Carretera a Bahía de Kino KM 12, Número 1279-J, CP 83210, Col. El Llano, Hermosillo, Sonora, comenzó a operar en noviembre de 2025. Centrada exclusivamente en clientes del sector de productos frescos, da soporte a productores y empacadores en los estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, proporcionando una gama completa de servicios que incluye ventas, atención al cliente, soporte técnico, coordinación logística y facturación y cobros locales. Al mantener inventario en la región, incluyendo bolsas a granel, bobinas de BOPP transparente, bolsas minoristas de stock y las nuevas bolsas tipo pouch con cierre PAZ, la oficina permite envíos el mismo día dentro de Sonora y entregas en un día a Sinaloa, reduciendo los tiempos de tránsito del transporte y los costes de flete, al tiempo que elimina la exposición a aranceles transfronterizos adicionales.

Al frente de la nueva oficina está Daniel Peña, un profesional del agronegocio con más de 13 años de experiencia en gestión, planificación, operaciones, cadena de suministro y marketing de ventas. Originario de Hermosillo, Daniel ha trabajado directamente en los campos, centros de empaque y oficinas de la industria hortofrutícola de la región. Su trayectoria incluye cargos en Aliansa (nueve años) y Agrofesa (cuatro años), y cuenta con titulaciones del ITESM / Tecnológico de Monterrey y del IESEG / École de Commerce en Lille, Francia. Lidera con el ejemplo a través de su ética de trabajo, dedicación y capacidad para motivar a otros, y aporta al puesto un conocimiento de primera mano del mercado regional, de sus clientes y de los actores clave.

Joe Bradford, vicepresidente de Ventas para Produce en PPC Flex, afirmó: "La rapidez para llegar al mercado es clave para nosotros en LATAM, y este es un paso en la dirección correcta. StePacPPC está comprometida con la inversión a largo plazo en LATAM mediante equipos locales, inventario local y servicio local, diseñados para ayudar a los clientes a operar de manera más eficiente y competitiva".

Daniel Peña señaló: "Estoy extremadamente agradecido por la oportunidad. Me alegra haber elegido StePacPPC para continuar mi carrera y espero hacer crecer y consolidar el negocio en todo México y más allá".

La oficina de Hermosillo refleja el compromiso continuo de StePacPPC de ampliar su presencia regional y acercar a sus clientes del sector de productos frescos a la experiencia, el inventario y el servicio que necesitan.