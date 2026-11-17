El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), responsable de la administración de los penales federales, revisa las condiciones en las que opera el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 4, “El Rincón”, ubicado en Nayarit, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia detalló que se están revisando las denuncias realizadas por personas, presuntos familiares de personas privadas de la libertad (PPL), en ese centro, durante su manifestación realizada este martes, en la zona de El Contadero, en Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

Se indicó que, de acuerdo con la información de la que dispone PRS, el Cefereso “El Rincón” cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento, así como con el abasto de medicamentos y la prestación de los servicios correspondientes para las PPL.

La SSPC, a cargo de Omar García Harfuch, agregó que personal de las áreas de Reinserción Social y Jurídica da seguimiento a la situación, mientras se llevan a cabo las revisiones necesarias para atender y esclarecer los señalamientos realizados.

Precisó que el Cefereso 4 “El Rincón” opera con normalidad y mantiene sus actividades conforme a los protocolos establecidos.

Manifestantes 'toman' Santa Fe

Desde la mañana del martes, personas que dijeron ser familiares de internos en el Cefereso “El Rincón”, se manifestaron en la zona de El Contadero, en Cuajimalpa, en contra del director del penal, Carlos César López Herrera.

Los inconformes señalaron al director presunto responsable de actos de corrupción y abusos; además de negligencia médica, falta de medicamentos e insumos al interior del penal.