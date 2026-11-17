Familiares de internos de los penales de Barrientos en Tlalnepantla y de Chiconautla en Ecatepec, llevaron a cabo bloqueos en la avenida Gustavo Baz y la carretera federal Texcoco -Lechería, respectivamente para denunciar extorsiones y abusos de autoridad en los centros penitenciarios.

Inicialmente sobre la carretera federal a la altura del poblado de San Isidro Atlautenco, un grupo de familiares de personas privadas de su libertad se apostaron para exigir la destitución del director del Centro Preventivo y de Readaptación Social, Sergio García Ramírez, por presuntos actos de corrupción, extorsión y abuso de autoridad.

Los inconformes colocaron mantas y cartulinas sobre la carretera en dirección hacia Ecatepec, en donde permanecieron cerca de tres horas.

Mientras en Tlalnepantla, otro grupo de familiares de internos del penal de Barrientos, bloquearon la avenida Gustavo Baz Prada y la prolongación Avenida Hidalgo, para exigir respeto a los derechos humanos de los internos, pues aseguran que hay cobro de cuotas, extorsiones y abuso de autoridad.

Los bloqueos ocasionaron caos vial en ambas zonas.

Caos en Santa Fe

Bloqueo en Constituyentes José Antonio García

Pero no fueron los únicos, también en la zona de Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México, un grupo de supuestos familiares a bordo de camiones de transporte público, llegaron para bloquear la avenida Vasco de Quiroga y más tarde la avenida Constituyentes, lo que provocó que durante horas miles de personas que se dirigían a sus trabajos o a sus centros escoleres entre otras actividades, quedaran completamente varados.