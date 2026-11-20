Las fuerzas federales y estatales desplegaron una serie de operativos contra organizaciones delictivas en siete entidades del país, que dejaron como resultado 27 personas detenidas, el aseguramiento de armamento de alto poder, drogas y vehículos, además de la localización de instalaciones clandestinas utilizadas para producir metanfetaminas.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las acciones se realizaron el 19 de noviembre en Baja California, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Uno de los principales aseguramientos ocurrió en Ensenada, Baja California, donde elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y corporaciones estatales y municipales capturaron a ocho personas en el poblado Valle de la Trinidad. Durante la intervención decomisaron 11 armas largas, 72 cargadores, mil 700 cartuchos, 15 chalecos tácticos y dos vehículos.

En Guerrero, un despliegue conjunto de la Secretaría de Marina, Ejército, Guardia Nacional y autoridades estatales permitió detener a cinco personas en Calabazalito, municipio de Zihuatanejo de Azueta. Los agentes aseguraron tres fusiles, 20 cargadores, 650 cartuchos, dosis de marihuana y un vehículo.

Sinaloa concentró cuatro intervenciones contra grupos criminales. En Mocorito, específicamente en la comunidad de Mazate de los López, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Fiscalía General de la República detuvo a seis personas, entre ellas un presunto líder delictivo.

En ese operativo fueron decomisados ocho kilogramos de cocaína, dosis de metanfetamina, tres armas largas, 15 radios de comunicación, 30 teléfonos celulares, así como cartuchos y cargadores.

En El Rosario, militares localizaron un campamento clandestino en el poblado Cacalotán, donde capturaron a tres personas y aseguraron tres armas de fuego, cuatro granadas, 300 cartuchos, 12 cargadores, chalecos tácticos y placas balísticas. Las instalaciones fueron inhabilitadas.

Mientras tanto, en Badiraguato, elementos castrenses encontraron dos armas largas, una pistola, 463 cartuchos, 17 cargadores y un vehículo. En la colonia Las Cucas, en Culiacán, descubrieron una cubeta escondida entre la maleza con mil 108 cartuchos y tres cargadores.

En la frontera de Tamaulipas, las autoridades realizaron dos aseguramientos de armamento y equipo táctico.

En Camargo, militares y policías estatales decomisaron seis armas de fuego, un lanzagranadas, 10 granadas, 28 cargadores, ocho kilogramos de fentanilo, 10 chalecos tácticos y 28 artefactos conocidos como ponchallantas.

En Miguel Alemán fue localizado otro arsenal integrado por un fusil Barrett, cinco armas de fuego, un lanzagranadas, dos granadas, municiones, equipo de protección balística y un vehículo con blindaje artesanal.

Por otra parte, en San Antonio Cuaxomulco, Tlaxcala, agentes federales detuvieron a una persona que tenía en su poder cinco armas largas, cuatro pistolas, cargadores, un teléfono celular y un automóvil.

En Veracruz, elementos de Marina y corporaciones estatales ejecutaron cateos en cuatro inmuebles de la localidad de Almagres, municipio de Sayula de Alemán. Las diligencias terminaron con cuatro detenidos y el aseguramiento de armas, dosis de cristal, dos drones, cuatro vehículos, radios de comunicación y equipo táctico.

Desmantelan instalaciones para producir drogas sintéticas

Las operaciones contra la fabricación de metanfetaminas también dejaron aseguramientos importantes en Sinaloa y Michoacán.

En Corral Viejo, municipio de Culiacán, militares localizaron un punto de almacenamiento de sustancias químicas utilizadas para elaborar drogas sintéticas. En el lugar decomisaron mil 800 litros de precursores químicos, con una afectación económica estimada en 37 millones de pesos para la delincuencia organizada.

El aseguramiento de mayor impacto económico se registró en Churumuco, Michoacán, donde soldados descubrieron un laboratorio clandestino en el poblado Las Truchas.

En las instalaciones encontraron seis mil 850 litros y 875 kilogramos de sustancias químicas, 450 gramos de metanfetamina, siete reactores de síntesis orgánica, cinco estructuras metálicas utilizadas como reactores y cinco centrifugadoras.

Según las estimaciones oficiales, este último aseguramiento representó una pérdida de 2 mil 945 millones de pesos para las organizaciones criminales.

En conjunto, las dos intervenciones contra la producción de drogas sintéticas representan una afectación económica estimada en 2 mil 982 millones de pesos, de acuerdo con las cifras difundidas por el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades federales señalaron que estos despliegues forman parte de las acciones de inteligencia, investigación y coordinación con los gobiernos estatales para combatir las actividades de las organizaciones delictivas.