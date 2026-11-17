Un terrible caos vial viven automovilistas y usuarios del transporte público la mañana de este martes 17 de noviembre en Santa Fe, donde una protesta de familiares de personas privadas de la libertad tiene prácticamente ahorcada la circulación en una de las zonas de mayor movimiento de la Ciudad de México.

Desde muy temprano, los manifestantes llegaron a bordo de unidades de transporte público y bloquearon el cruce de Vasco de Quiroga y avenida Javier Barros Sierra, a la altura de la glorieta de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los inconformes, quienes aseguran tener familiares recluidos en distintos penales del país, exigen que las autoridades les den respuesta a sus demandas y, sobre todo, que garanticen atención médica a los internos, pues señalan que estar en prisión no significa perder el derecho a recibir servicios de salud.

Los manifestantes colocaron mantas en las unidades de transporte y ocuparon las vialidades, lo que rápidamente desató un tremendo caos en los alrededores.

El bloqueo ocurrió justo cuando miles de personas intentaban llegar a sus oficinas en la zona de corporativos de Santa Fe, por lo que las filas de vehículos se hicieron enormes y los tiempos de traslado se dispararon.

El congestionamiento también alcanzó avenida Santa Fe, las inmediaciones del Parque La Mexicana y las vialidades que conectan con Santa Rosa Xochiac.

Quienes se dirigen hacia Toluca tambén se vieron afectados pues el tránsito en esa dirección también resultó afectado.

Varios pasajeros decidieron bajarse de las unidades de transporte público y seguir su camino a pie, para no llegar todavía más tarde a sus trabajos.

También surgió la versión de que los manifestantes podrían trasladarse hacia la autopista México-Toluca, lo que representaría un nuevo caos en la circulación.