Segob brinda más de 503 mil servicios y trámites en Guanajuato

Como parte de la estrategia de pacificación en Guanajuato, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se realizaron 503 mil 21 servicios y trámites en municipios prioritarios del estado.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Irapuato, la titular de Gobernación desglosó los resultados de la estrategia de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“En lugares donde se registraban más delitos. Se desplegó todo un esfuerzo interinstitucional para brindar 503 mil 21 servicios y trámites. Trámites como actas de nacimiento, como proporcionar la CURP y otras y otros servicios”, refirió.

Rosa Icela Rodríguez expuso que se realizaron 46 mil 120 visitas Casa Por Casa en 84 colonia de León, Celaya y Salamanca, además 77 Comités de Paz, 108 Ferias de Paz llevadas a cabo y 45 espacios recuperados.

La funcionaria federal destacó que las Mesas de Paz sesionaron de manera itinerante y de forma presencial en las 10 regiones de la entidad, donde la coordinación de los tres órdenes de gobierno contribuyó a mejorar la seguridad. Se tuvieron 346 sesiones de la Mesa estatal, una interestatal y dos interregionales, y 3 mil 441 regionales, donde se alcanzaron 730 acuerdos. Se efectuaron 273 Jornadas por la Paz y, este mes, se instalarán los Consejos de Paz y Justicia Cívica.

“Agradecer mucho a todos a quienes nos han abierto las puertas de sus hogares, así como a la población que asiste a las ferias de paz”, expresó. En dos años, como parte del programa del desarme voluntario sí a la paz, en Guanajuato se intercambiaron de forma anónima 352 armas de fuego por dinero en efectivo.

vjcm