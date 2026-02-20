Comités del Pueblo de Yoshio Ávila llaman la atención en el CEN de Morena

En medio de las intrigas y versiones que han surgido sobre quién encabezará la candidatura de Morena en Acapulco, Yoshio Ávila ha optado por una ruta distinta: el trabajo directo en territorio. Sin confrontaciones ni declaraciones estridentes, el dirigente ha enfocado sus esfuerzos en la organización ciudadana mediante la creación de los denominados Comités del Pueblo, una estructura de participación que se está consolidando colonia por colonia en el puerto.

Lejos de la lógica de la especulación política, Yoshio ha privilegiado el contacto cercano con la gente, recorriendo distintas zonas de Acapulco para convocar a vecinos, escuchar sus inquietudes y fortalecer una red territorial basada en la participación comunitaria. Los Comités del Pueblo buscan convertirse en espacios de organización social que permitan atender necesidades locales y mantener una comunicación permanente entre ciudadanía y liderazgo político.

Esta estrategia no ha pasado desapercibida al interior del movimiento. De acuerdo con fuentes del partido, en los pasillos de la dirigencia nacional de Morena se ha observado con atención el trabajo territorial que Yoshio Ávila ha venido construyendo en Acapulco. Sus acciones han llamado particularmente la atención de la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, así como de Andrés Manuel López Beltrán, quienes han impulsado una línea estratégica centrada en la organización desde las bases como eje fundamental del fortalecimiento del movimiento rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030.

La consolidación de estructuras territoriales ha sido identificada como uno de los pilares en la nueva etapa organizativa del partido, donde la cercanía con el pueblo y la capacidad de movilización social son factores determinantes para el futuro político del movimiento.

Yoshio Ávila mantiene agenda centrada en el territorio

Mientras continúan las versiones y especulaciones propias de los tiempos políticos, Yoshio Ávila mantiene una agenda centrada en el territorio. Su apuesta ha sido clara: fortalecer la organización desde abajo, acompañar a la gente en sus colonias y construir, paso a paso, una base social sólida que refleje el espíritu original del movimiento.

Para quienes siguen de cerca la vida interna de Morena en Guerrero, el avance de los Comités del Pueblo representa no solo una estrategia de organización comunitaria, sino también una señal del posicionamiento que Yoshio Ávila ha logrado construir a partir del trabajo constante y la cercanía con la ciudadanía de Acapulco.

