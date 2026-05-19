Ssa preparada y vigilante si llegara a darse algún caso de hantavirus o ébola: Kershenobich

El secretario de Salud (Ssa), David Kershenobich, informó que en México no hay registros de casos de hantavirus, enfermedad que afecta las vías respiratorias.

Tenemos dos virus actualmente que son de preocupación de vigilancia epidemiológica, el hantavirus y el ébola. El hantavirus es un virus que fundamentalmente ataca las vías respiratorias, ocurre por exposición con roedores en ratas”, explicó.

Al participar en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el encargado de la salud del país, aseguró que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) cuenta con la capacidad técnica para confirmar o descartar cualquier caso sospechoso.

Al rendir el informe de Salud, el funcionario federal indicó que hay un riesgo mínimo de propagación sobre este padecimiento que ha tenido en vilo a la comunidad mundial particularmente en Europa.

También informó sobre el ébola, el cual se localiza en África, y está relacionado su contagio con murciélagos y contacto directo. Por lo que la Secretaría de Salud emitió una alerta de viaje por Ébola para aquellos que viajen a África, específicamente al Congo.

El ébola es un virus que se transmite fundamentalmente por exposición a murciélagos y que no se transmite por vía respiratoria, sino que se transmite por secreciones, por sangre, por vómito, por diarrea, por saliva, por fluidos corporales y ese no da manifestaciones, da manifestaciones de gripa muy vagas, pero la parte importante es que lo que produce es una alteración en el sistema hematológico”, explicó.

Las guías médicas refuerzan la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta del sistema de salud ante posibles emergencias. Especial IA / Fernando Dávila

Guías médicas para actuar ante el virus

Aunado a lo anterior, el secretario de Salud de México, David Kershenobich, destacó recientemente la importancia de contar con guías médicas claras para actuar rápidamente ante enfermedades virales graves como el hantavirus y el ébola.

Estas guías, mencionó, buscan ayudar al personal de salud a identificar síntomas, prevenir contagios y responder de forma organizada ante posibles brotes. El mensaje de David Kershenobich subraya la necesidad de preparación sanitaria ante enfermedades infecciosas de alta peligrosidad.

En este contexto, el titular de la Ssa insistió que aunque el hantavirus y el ébola son poco comunes en México, ambos representan amenazas importantes debido a su alta mortalidad y rápida evolución clínica.

Por último recordó que las guías médicas además, refuerzan la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta del sistema de salud ante posibles emergencias.

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