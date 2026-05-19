Se adhiere Yucatán a IMSS Bienestar; objetivo, garantizar servicios gratuitos y de calidad

El gobierno de Yucatán y el gobierno federal acordaron la cesión de los servicios de salud estatales a la federación. En el marco de la inauguración el Hospital Agustín O’Horán, el convenio fue firmado por el gobernador Joaquín Díaz Mena y la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria recalcó que la inauguración del Hospital “Dr. Agustín O’Horán” en Yucatán simboliza la apertura plena del derecho a la salud, al ofrecer servicios gratuitos y universales para toda la población.

Explicó que este nuevo hospital cuenta con 43 especialidades, más de 650 camas, 16 quirófanos y capacidad para realizar 1,400 cirugías mensuales y más de mil consultas diarias, además de incorporar tecnología de vanguardia como cirugía robótica, expediente clínico digital e inteligencia artificial aplicada a la salud para garantizar atención de calidad mundial sin importar la condición económica de las familias.

El gobernador Joaquín Díaz Mena, la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, encabezaron la firma del convenio para la integración de Yucatán al sistema IMSS-Bienestar, con el objetivo de garantizar servicios de salud gratuitos, universales y de calidad para la población sin seguridad social.

Por otro lado, el mandatario estatal Díaz Mena indicó que, con el nuevo Hospital O’Horán, cualquier familia, sin importar su origen o condición económica, tendrá acceso gratuito a especialistas, tecnología de punta y tratamientos de calidad mundial.

fdm