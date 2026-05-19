Matan a mamá e hija en Cosoleacaque, Veracruz; apunta a cobro de piso

Ana Lilia González Mateos, de 42 años, y su hija Yalina Lezama, de 25, fueron víctimas de un brutal asesinato en Cosoleacaque, Veracruz. El doble homicidio ha generado indignación y miedo entre los habitantes y comerciantes locales, quienes exigen a las autoridades esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en la región.El secuestro y hallazgo en el Barrio Cuarto

De acuerdo con los reportes, madre e hija fueron privadas de su libertad horas antes de que sus cuerpos fueran encontrados. La noche del domingo, los restos de ambas mujeres fueron arrojados desde una camioneta en movimiento sobre una avenida principal del Barrio Cuarto en Cosoleacaque.

Hasta el momento, la Fiscalía y las autoridades municipales mantienen total hermetismo; no se ha emitido ninguna información oficial sobre los responsables o los avances del caso.

"Solo les enseñé a trabajar": El dolor de una familia

El impacto de la noticia ha devastado a sus seres queridos. La mamá y abuela de las víctimas, con profundo dolor, expresó:

“Realmente sí es lamentable, porque a mis hijas realmente les enseñé a trabajar, no les enseñé otra cosa, más que trabajar. Ellas se ganaban todo honradamente; lamentablemente sucedió lo que sucedió”.

Ana Lilia era una figura conocida y respetada en la comunidad. Durante 25 años, atendió su local de abarrotes en el Mercado Rafael Hernández Ochoa. Hoy, ese espacio permanece cerrado, cubierto con lonas azules, un moño negro y un altar con flores en su memoria.

Locatarios temen que el móvil sea el "cobro de piso"

Entre los pasillos del mercado, la tristeza se mezcla con el terror. Los compañeros comerciantes de Ana y Yalina sospechan que el crimen podría estar ligado a la extorsión o cobro de piso, un delito que azota a diversos municipios de Veracruz.

Sandra Guillén, locataria del mercado, compartió su frustración: “Siento una profunda indignación por lo que le acaban de hacer a nuestra compañera Ana. Esperamos que le hagan justicia, porque la verdad esto es horrible”.

Por su parte, Ramona López, también comerciante, recordó a la víctima como una mujer pacífica: “Yo pido que haya justicia por esta amiga... El mercado se ve triste sin ella. Ella era una muchacha que no se metía con nadie, no era problemática”.

Exigen mayor vigilancia a autoridades municipales

Ante la vulnerabilidad que sienten los locatarios, el llamado a las autoridades es urgente. José Ramos, familiar y locatario, exigió la intervención inmediata del gobierno local: “Que se investigue, que llegue todo a como debe de ser. Porque ahorita le pasó a la compañera, le puede pasar a otra persona. Por la inseguridad, queremos que nuestro alcalde se dé una vueltecita aquí y que nos mande más vigilancia”.

Mientras los cuerpos de Ana y Yalina ya fueron despedidos por sus familiares, la exigencia de justicia resuena en todo Cosoleacaque, a la espera de que este doble feminicidio no quede en la impunidad.

vjcm