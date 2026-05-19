CDMX tendrá lluvias fuertes HOY; en 16 estados 'sudarán' por ola de calor

La circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México mantiene la onda de calor en 16 entidades del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Clima México

En tanto, una línea seca, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, la aproximación de un nuevo sistema frontal, el número 51, fuera del pronóstico, y la corriente en chorro subtropical, provocarán vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y tolvaneras en el norte de México, con posible formación de torbellinos y tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Lluvias muy fuertes y caída de granizo

Intensas lluvias en CDMX Elizabeth Velázquez

Además de lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

Granizo

Las precipitaciones fuertes se prevén en zonas de Guanajuato (noreste), Tlaxcala, Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y centro), Guerrero (norte) y Chiapas (sur), e intervalos de chubascos en áreas de Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Aguascalientes, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que otro canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México.

Calor extremo

El SMN, pronosticó temperaturas vespertinas de calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, por lo que se espera que el termómetro alcance entre 40 y 45 grados en regiones de Sonora (sur), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (centro y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (este y sureste), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

Bajo calor extremo: México se sofoca bajo una ola de calor extrema y superará los 45°c Excélsior

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados en zonas de Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí,

Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste).

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