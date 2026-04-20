SRE mantiene contacto con embajada de Canadá tras balacera en Teotihuacán

Luego de los hechos violentos registrados en la zona arqueológica de Teotihuacán, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Asimismo, tras confirmarse que una de las personas fallecidas es de nacionalidad canadiense, la cancillería informó que ya mantiene contacto con la embajada de ese país para dar seguimiento al caso.

Dos personas muertas y seis lesionadas

La Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó que dos personas fallecieron tras los hechos y seis más están lesionadas.

Detalló que entre los fallecidos también se encuentra el agresor.

De las personas heridas, cuatro de ellas fueron por arma de fuego y dos más por caídas, quienes fueron trasladadas a hospitales.

Revisiones y objetos prohibidos en la zona arqueológica

Existen controles de acceso y personal de seguridad revisa mochilas, bolsas y objetos que llevas contigo.

No es una revisión tan exhaustiva como en aeropuerto, pero sí hacen inspección visual y pueden pedir abrir mochilas o mostrar contenido.

En fines de semana largos, vacaciones, equinoccios o fechas muy concurridas, estas revisiones suelen ser más estrictas y tardadas.

Las autoridades ponen especial atención en objetos que puedan dañar el sitio, alterar el orden o representar riesgo para otros visitantes. También cuidan mucho la conservación del patrimonio arqueológico, por lo que ciertas cosas están limitadas o prohibidas.

Cosas prohibidas o restringidas

-Bebidas alcohólicas

-Armas u objetos punzocortantes

-Navajas, cuchillos, tijeras grandes o herramientas

-Drones sin permiso especial

-Bocinas o aparatos de sonido con volumen alto

-Hieleras y comida abundante tipo picnic

-Envases de vidrio

-Equipo profesional de filmación sin autorización

-Trípodes grandes o estructuras voluminosas

-Mascotas (salvo casos permitidos por normativa vigente)

-Sustancias ilegales

-Objetos que puedan rayar, golpear o dañar monumentos

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JCS