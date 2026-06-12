Edomex estrena ruta del Mezcal y la Flor

El Estado de México estrenó dos rutas turísticas, con miras de impulsar el desarrollo económico al sur de la entidad. Se trata de la ruta del Mezcal y de la Flor, en las cuales se conocerán las riquezas culturales, artesanales y turísticas, así como las actividades que le dan identidad a los municipios de Villa Guerrero y Malinalco.

Excélsior / Daniel Betanzos

La apuesta del gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad y el Instituto Mexiquense del Emprendedor, de la mano de productores, sector privado y académico, es dar identidad, impulsar y capacitar, tanto a floricultores como a mezcaleros para promover la visibilidad de la región.

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De acuerdo con la secretaria de Desarrollo Económico de la entidad, Laura González Hernández, el objetivo es dar a conocer los productos de la región, en el caso del mezcal, aprovechar la obtención de denominación de origen. "Ambos son productos comercializables a nivel nacional, fuera de México, por lo pronto, para llegar a ese punto se requiere posicionar lo que aquí ocurre", señaló.

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"Darle otra cara, una nueva visión, darle oportunidades a mucha gente que, tal vez, no las tenía en esta zona. Con esto le damos más certeza a la población, porque son productos que van a competir con muchos otros del mundo" señaló.

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Edomex, líder floricultor nacional

En el municipio de Villa Guerrero, la exportación de flores como rosas, gerberas y dalias es el principal soporte económico de la población. De este lugar proviene el 78.5 por ciento de la producción nacional de Rosas y el 50% de flor ornamental.

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En la ruta se ofrecen talleres de arreglos, los cuales son ofrecidos por los propios productores, quienes han sido debidamente capacitados por personal del Instituto Mexiquense del Emprenddedir y que, a través de esta iniciativa, generarán un impulso en su economía y se dará a conocer la capacidad del municipio para proveer, no solo al país, sino a Estados Unidos y Canadá.

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En la entidad mexiquense hay más de nueve mil productores floricolas y más de 7,500 hectáreas están dedicadas a este sector, lo que se traduce en la generación de 40 mil empleos directos y la misma cantidad indirectos y temporales.

Mezcal, joya oculta de la entidad

En el caso de Malinalco, conocido como uno de los principales Pueblos Mágicos de la entidad mexiquense, la producción de mezcal está lista para competir a nivel nacional, de la mano de destilerías con más de 30 años de historia y con características que hacen de este producto único.

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Destilerías como El Palmar, Re-Mula y La Cascada, donde trabajan maestros mezcaleros como Octavio Vallejo, Christian Medina y Gabriel Nuñez, ofrecen degustaciones y una muestra de la producción de este producto, desde su propia perspectiva.

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Actualmente, 15 municipios de la entidad cuentan con Denominación de Origen Mezcal, existen 5 mil 508 hectáreas de agave mezcalero protegidas, 318 unidades de producción activas. Asimismo, hay más de 80 productores de mezcal y un registro superior a las 800 familias vinculadas a la cadena productiva mezcalera. Al año se producen aproximadamente 200 mil litros de mezcal, en un corredor turístico-productivo de entre 180 y 220 kilómetros.

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De esta manera, se busca incrementar la visibilidad de la región, atraer turistas, mejorar la economía local y proyectar la zona sur de la entidad como líder en producción mezcalera y florícola, esto con capacidad, no solo nacional, también internacional