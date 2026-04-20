Sheinbaum ordena investigar balacera que dejó dos muertos en Teotihuacán

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su condena y consternación tras la balacera registrada en la zona arqueológica de Teotihuacán, un hecho que dejó como saldo una mujer muerta —de nacionalidad canadiense—, varias personas lesionadas de Canadá, Colombia y Rusia y el fallecimiento del agresor, quien presuntamente se quitó la vida.

Nos duele profundamente”, escribió la mandataria en sus redes sociales, en un mensaje que marcó el tono de la reacción federal ante un episodio que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, dada la relevancia del sitio turístico y la presencia de visitantes extranjeros.

En su posicionamiento, Sheinbaum subrayó la prioridad de acompañar a las víctimas y garantizar el esclarecimiento de los hechos.

“Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, señaló.

La presidenta también informó que ha dado instrucciones directas al gabinete de seguridad para actuar con celeridad y profundidad en las investigaciones. “He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”, afirmó, al tiempo que detalló el despliegue inmediato de personal federal en la zona.

Operativo inmediato en una zona emblemática

Minutos antes del pronunciamiento presidencial, el Gabinete de Seguridad de México informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, se activó un operativo coordinado con autoridades estatales y federales.

En la movilización participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes acudieron al sitio para controlar la situación y brindar atención inmediata a las víctimas.

De acuerdo con los reportes preliminares, un hombre abrió fuego en el lugar y posteriormente se privó de la vida. En la escena se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles, elementos que ya forman parte de la investigación en curso.

Víctimas, atención médica y dimensión internacional

El saldo del ataque incluye la muerte de una mujer canadiense, así como varias personas lesionadas que actualmente reciben atención médica. Este componente internacional ha llevado a las autoridades mexicanas a establecer comunicación directa con la representación diplomática de Canadá.

La respuesta institucional ha buscado no solo atender la emergencia, sino también garantizar un acompañamiento integral. En este sentido, personal de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura se trasladó al sitio para coordinar acciones con las autoridades locales y brindar apoyo a los afectados.

Sheinbaum insistió en que el caso será investigado con rigor y transparencia. “Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”, indicó, dejando claro que la comunicación oficial será constante conforme avancen las indagatorias.

El Gabinete de Seguridad, por su parte, confirmó que mantiene colaboración activa con distintas instancias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La prioridad, señalaron, es reconstruir con precisión la secuencia del ataque y descartar posibles líneas adicionales de investigación.