Pablo Lemus confirma concierto de Maná en la Glorieta Minerva este 17 de junio

En el marco de las celebraciones por la Copa de Futbol, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que la icónica banda de rock Maná ofrecerá un concierto gratuito para todos los asistentes.

El espectáculo masivo se llevará a cabo el próximo 17 de junio en la emblemática Glorieta Minerva, un día antes del encuentro de la Selección Mexicana. Con esta iniciativa, el mandatario estatal busca proyectar a Jalisco a nivel internacional, aprovechando la justa mundialista para ofrecer un evento cultural de alto impacto para locales y turistas.

El anuncio, realizado a través de las redes sociales del gobernador, promete una noche inolvidable en uno de los puntos más representativos de la capital jalisciense, reafirmando el compromiso de integrar actividades culturales gratuitas durante la celebración deportiva.