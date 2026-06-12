La CNTE evalúa decretar un receso y retirar plantones en Oaxaca y la CDMX

En las próximas horas, las bases de la Sección 22 del SNTE-CNTE movilizadas en las calles serán consultadas si se decreta un receso a su jornada de lucha, es decir, se repliegan y levantan el paro laboral que iniciaron el 25 de mayo pasado, adelantó la dirigencia sindical.

De acuerdo con el documento orientador del magisterio nacional disidente, se analizarán y discutirán los planteamientos presentados por las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP), así como por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a su Comisión Nacional Única Negociadora (CNUN) para responder a sus demandas centrales, la abrogación de la reforma educativa y de la Ley del ISSSTE 2007.

A las bases movilizadas tanto en la Ciudad de México como en la capital oaxaqueña se les preguntará si están de acuerdo en la propuesta para la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) y en el planteamiento en materia de seguridad social.

Otro cuestionamiento es si están de acuerdo en decretar un receso en la jornada de lucha —levantar la huelga nacional y retirar el plantón—, sin renunciar a las demandas centrales, a partir de sus condiciones actuales.

Tras tres semanas de huelga, analizarán propuestas de la SEP y Segob sobre la Usicamm. Especial

El resultado de la consulta a las bases movilizadas, serán concentrados y presentados a la Asamblea Estatal de la Sección 22 del SNTE y posteriormente a la Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE.

TRES SEMANAS SIN CLASES EN ESCUELAS PÚBLICAS.

Al cumplirse tres semanas del paro indefinido de labores, los integrantes de la Sección 22 del SNTE-CNTE mantienen el cerco a las instalaciones de la planta de almacenamiento y distribución de combustible y gas licuado de Pemex, y a los accesos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Oaxaca, en los municipios metropolitanos de Santa María El Tule y Santa Cruz Xoxocotlán.

Asimismo, otro bloque de docentes se instala en las casetas de peaje que conectan la capital con distintas regiones donde permiten el paso libre a los usuarios.

Excepto el bloqueo a la terminal de Pemex, las acciones sindicales del magisterio disidente concluyeron alrededor de las 14:00 horas, para luego concentrarse en el campamento del centro de la capital, ocupado por lazos, casas de campaña y plásticos alrededor, donde por algún momento se resguardaron de la lluvia vespertina.

La acción sindical de la membresía de 80 mil trabajadores de la educación, mantiene sin clases a casi un millón de alumnos del sistema de educación pública, aun así, a partir de esta fecha el personal en paro recibió su salario, correspondiente a la primera quincena de junio.