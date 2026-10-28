SRE brinda atención a siete mexicanos que resultaron lesionados tras choque de trenes en España

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la asistencia consular, a través de la embajada mexicana en Madrid, a siete personas de origen mexicano que iban a bordo de los trenes que esta mañana colisionaron en Toledo, España.

Los connacionales solo sufrieron heridas leves por lo que fueron dados de alta del hospital, agregó.

“La Embajada da seguimiento prioritario a la situación de una persona mexicana cuyo paradero aún no ha sido confirmado. Personal consular mantiene contacto cercano con su familia y el encargado de la sección consular realizó el reporte correspondiente ante la Guardia Civil en Toledo, sede del centro de atención a la emergencia”, agregó.

En un comunicado, la dependencia reiteró sus más sentidas condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario, así como su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de España. Asimismo, desea una pronta recuperación a las personas lesionadas.

Desde los primeros momentos, la Embajada de México en España activó el protocolo de protección consular y mantiene comunicación permanente con las autoridades españolas para dar seguimiento puntual a la evolución de los hechos.

Las personas mexicanas que necesiten apoyo pueden comunicarse al teléfono de emergencias consulares de la Embajada de México en España, disponible las 24 horas: +34 660 862 625.

La SRE también reiteró su compromiso con la protección de las personas mexicanas en el exterior.