Trasladan a la CDMX a menor quemada por incendio de disfraz en Hidalgo

La estudiante de la secundaria Teodomiro Manzano, de Huasca de Ocampo, que sufrió quemaduras luego de que se incendiara el disfraz de catrina que vestía durante una actividad escolar, fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México, para recibir atención médica especializada.

El Ayuntamiento de Huasca confirmó que el accidente ocurrió el pasado 27 de octubre, durante las actividades organizadas por las celebraciones del Día de Muertos.

De acuerdo con la información oficial, tras el incidente la menor fue llevada de emergencia al Hospital del Niño DIF, en Pachuca, donde recibió atención médica inicial. Sin embargo, posteriormente, mediante las gestiones correspondientes, se concretó su traslado a la unidad médica de la capital del país, donde permanece bajo supervisión de especialistas.

A través de un comunicado, el gobierno municipal informó que mantiene contacto permanente y acompañamiento a los familiares de la estudiante, además de dar seguimiento a su estado de salud por los canales institucionales.

Las autoridades locales expresaron su solidaridad con la menor y sus seres queridos ante lo ocurrido, al tiempo que agradecieron las muestras de apoyo de la población durante este difícil momento.