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Detienen a empleada de limpieza por intentar abrir caja fuerte de negocio 

María "N", de 54 años, fue descubierta por otra empleada del lugar quien dio aviso a las autoridades de Nuevo León

Por: Ada Rodríguez

empleada detenida
La empleada de limpieza detenidaFoto: ABC

Una empleada de limpieza fue detenida luego de presuntamente intentar robar a un negocio ubicado en la colonia Del Valle del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 

De acuerdo con ABC Noticias, una empleada del negocio llegó y se percató que la mujer intentaba abrir la caja fuerte que se encontraba al interior del negocio, por lo que decidió dar aviso a la policía.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, quienes entrevistaron a la empleada del establecimiento, quien identificó a la mujer como trabajadora del área de limpieza del establecimiento.

La mujer fue identificada como María "N", de 54 años, quien fue detenida por su probable participación en el delito de tentativa de robo a negocio.

En la inspección al negocio, los policías determinaron que la caja fuerte del lugar presentaba daños, los cuales presuntamente fueron hechos por la mujer, quien intentaba abrirla.

María "N" quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

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