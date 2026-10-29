Especialistas en medicina del sueño promueven un descanso saludable

El presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño (SOMIMS), Óscar Sánchez Escandón, subrayó la importancia de dormir bien.

Sánchez Escandón mencionó que esta creciente atención debe reflejarse en las decisiones de quienes diseñan e implementan políticas públicas. Señaló el interés de la Presidenta Claudia Sheinbaum en promover hábitos saludables de descanso en la sociedad infantil mexicana y así priorizar las horas de sueño frente al uso excesivo de la tecnología.

“Nosotros estamos dispuestos a colaborar con la elaboración de una eventual campaña para difundir la importancia del descanso, y creo que eso complementaría las medidas adoptadas por el gobierno, como es la prohibición del uso de celulares en las escuelas”, puntualizó.

El especialista resaltó la importancia de la medicina del sueño, una especialidad dedicada a la prevención y el tratamiento de los trastornos del sueño, así como a sus efectos en la vigilia.

A su vez, informó que los distintos estudios realizados durante décadas por diversos investigadores del mundo, han mejorado a ampliar el conocimiento sobre la importancia del sueño para la salud y el bienestar.

Además, dio a conocer que del 18 al 20 de noviembre de 2026 se realizará el XVII Congreso Internacional de Medicina del Sueño, un encuentro que reunirá a especialistas, estudiantes e investigadores para compartir avances científicos, e investigaciones relacionadas con los trastornos del sueño.

Durante el congreso se contarán con actividades recreativas y presentaciones que contribuyan a acercar a la sociedad al conocimiento sobre la importancia del sueño y el descanso saludable.

Para finalizar, se informó que en el encuentro se entregarán los premios “Dr. Javier Velázquez Moctezuma” en honor a la trayectoria de quien dedicó gran parte de su vida a la investigación del sueño.

El congreso se realizará en el Centro Médico ABC, campus Santa Fe, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México.

Para consultar el programa completo y conocer los detalles de participación, visita la página oficial de la SOMIMS