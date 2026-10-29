Desaparece el mexicano Fernando Calvillo tras choque de trenes en España

Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, es el mexicano que continúa sin ser localizado tras el choque de dos trenes ocurrido en Toledo, España.

Fernando, quien es de Aguascalientes, viajaba en el tren que se impactó contra otro.

El mexicano se encontraba en España de vacaciones, fue a conocer y tenía previsto reunirse con su primo para festejar su cumpleaños.

Sin embargo, su familiar no alcanzó a abordar el tren porque se quedó dormido, situación que le salvó la vida.

"Se iban a ver con mi primo, que está vacacionando allá, porque era su cumpleaños. Entonces, iban a festejar allá en Sevilla. Mi primo viajaba de Madrid a Sevilla, pero no pudo tomar el tren porque se quedó dormido y, pues bueno, pasó esta tragedia", dijo Alehmi Calvillo, hermana de Fernando.

Fernando tenía previsto permanecer dos semanas en España; este sábado concluiría su viaje.

El mexicano se encontraba en España de vacaciones Foto: Especial

Viajaba acompañado de su esposo, quien resultó lesionado y recibe atención médica en el Hospital Alcázar.

Su esposo, Lorence, está hospitalizado. Tuvo fractura de una pierna, está muy golpeado, pero está estable. Hicimos videollamada con él y nos dijo que, una vez que fue el choque, no vio a mi hermano; no sabía si se había ido a otro lado, no sabía nada de él", detalló Alehmi.

Su familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida, pues a través de las noticias ha visto cómo continúan removiendo los vagones. Por ello, pide que se agilicen las labores de búsqueda.

"Mi mayor miedo es que, por otro error humano, si mi hermano está, primero Dios, con vida en alguno de los vagones que están ahí, que por otro error humano, por no hacerlo a tiempo, sea algo fatal", dijo.

Fernando tiene aproximadamente cuatro años viviendo en Oklahoma, donde trabaja como director de una asociación de arte y organiza eventos para promocionar a artistas locales.

"Es algo que nos han solicitado, pero ¿cómo saber con cuál pasaporte viajó?, si con el mexicano, porque sigue teniendo sus papeles como mexicano en regla, porque viene continuamente a México", señaló.

Fernando es el mayor de tres hermanos. Su hermana menor salió de Aguascalientes este jueves rumbo a Madrid, a donde estaría llegando este viernes.

La Guardia Civil y la Embajada se encargarán de recogerla para trasladarla a realizarse pruebas de ADN, ante cualquier eventualidad, mientras que su primo permanece en Toledo realizando la búsqueda de Fernando.

"Muy pesado, en ratitos me quiebro, en ratitos me tengo que levantar", comentó.

Las autoridades de Aguascalientes ya tuvieron un acercamiento con la familia, así como con el embajador y el cónsul de México en España.

"Estuve en contacto con el embajador Quirino Ordaz, estuve en contacto con el cónsul también en España. Nos dan información a cuenta gotas. Hay muchos fallecidos que no han identificado, están en la identificación todavía y en eso se van a llevar algún tiempo. Vamos a estar en contacto con ellos", expreso Antonio Arámbula, secretario de Gobierno de Aguascalientes.

Hasta el momento el apoyo solo ha sido moral y de seguimiento por parte de las autoridades.