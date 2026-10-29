Reconoce Sheinbaum crecimiento industrial de Hidalgo y su capacidad de atracción de inversiones

Durante una gira de trabajo por la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, encabezaron la inauguración de dos proyectos de inversión privada en el Parque Industrial Platah: el primer Centro de Distribución Robótica de Mercado Libre y la primera etapa de la nueva planta de Laboratorios Carnot.

El nuevo centro operativo automatizado de Mercado Libre destaca por procesar actualmente más de 6.8 millones de pedidos al mes, con una proyección de crecimiento para alcanzar los 15 millones de envíos mensuales en 2027.

Por su parte, la planta farmacéutica de Laboratorios Carnot inicia operaciones con una inversión inicial de 2,400 millones de pesos —la cual escalará a 3,500 millones— destinada a la producción y almacenamiento de medicamentos, así como a la generación de 600 empleos especializados.

Durante la ceremonia, la presidenta Sheinbaum subrayó que el desarrollo económico impulsado por el Gobierno de México responde a un enfoque sustentable y social.

"No puede haber crecimiento sin bienestar, sin distribución de la riqueza. Nosotros creemos en la inversión de arriba y también en la inversión desde abajo, la cual nos permite mayor bienestar", afirmó la mandataria, destacando además la preparación técnica de la fuerza laboral mexicana frente a la automatización.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar resaltó que la entidad vive un momento dinámico en atracción de capitales.

"En estos cuatro años de administración, hemos superado tres administraciones en inversión privada", aseveró el titular del Ejecutivo estatal, señalando que la ubicación geográfica estratégica de Hidalgo y la coordinación con la Federación son factores clave para posicionar al estado como un polo de desarrollo industrial.

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo Especial

En el acto estuvo presente Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, quien señaló que el dinamismo económico de Hidalgo supera promedios nacionales e internacionales gracias a la coordinación entre la disciplina estatal, el sector privado y la academia.

A su vez, David Geisen, country lead de Mercado Libre en México, recordó la inversión anunciada por la firma de 4,600 millones de dólares para generar 8,500 empleos directos a nivel nacional, al tiempo que enfatizó la integración de más de un millón de pymes a su plataforma.

Guy Jean Savoir, presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Carnot, ratificó la confianza en la producción nacional de insumos para la salud, posicionando a México en una situación estratégica dentro del mercado global farmacéutico.