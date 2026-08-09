Detienen a ‘gringo’ en central de autobuses de Veracruz

Un ciudadano estadunidense fue detenido este domingo tras protagonizar un violento incidente dentro de la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA), Veracruz, donde intentó arrebatarle el arma de fuego a un policía, lo que derivó en una movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con información oficial, el sujeto ingresó a la terminal con una conducta agresiva y errática, lo que causó alarma entre los presentes, por lo que fue solicitada la presencia de las autoridades.

Durante la intervención policial, el individuo se lanzó contra uno de los oficiales e intentó despojarlo de su arma de cargo, provocándole una lesión en la cabeza durante el forcejeo.

Paramédicos de Protección Civil de Xalapa acudieron al punto para brindar atención prehospitalaria al agente herido, quien posteriormente fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención especializada.

El presunto agresor fue sometido y asegurado bajo protocolos de alto riesgo.

Posteriormente fue trasladado al Cuartel Heriberto Jara, en el barrio de San José, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial para la definición de su situación jurídica.

Las autoridades no han revelado la identidad del detenido y mantienen abierta la investigación para determinar si cuenta con antecedentes o si su conducta está relacionada con alguna condición médica o consumo de sustancias.