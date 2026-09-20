Sonora reduce 13.37% la percepción de inseguridad durante gobierno de Durazo

Sonora registró una reducción de 13.37 por ciento en la percepción de inseguridad desde el inicio de la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026.

El mandatario estatal destacó que los resultados reflejan una tendencia favorable en la percepción ciudadana sobre las condiciones de seguridad en la entidad, derivada de las acciones coordinadas entre las corporaciones policiacas y los tres órdenes de gobierno.

De manera particular, durante el último año la percepción de inseguridad disminuyó 5 por ciento, con lo que Sonora se ubicó por debajo de la media nacional, según los datos de la encuesta.

Durazo Montaño señaló que estos avances están relacionados con el trabajo conjunto que realizan las instituciones de seguridad para fortalecer las estrategias de prevención, proximidad y operación policial en los distintos municipios del estado.

La coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales contempla reuniones permanentes para definir y ejecutar acciones de seguridad alineadas con la estrategia nacional, con el objetivo de atender las condiciones particulares de cada región.

Como parte de estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene operativos de prevención y proximidad, además de labores policiales encaminadas a reducir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad en las colonias.

El gobierno estatal señaló que mantendrá estas acciones para continuar atendiendo las necesidades de seguridad y contribuir a mejorar las condiciones de tranquilidad de las familias sonorenses.