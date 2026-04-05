Sonora fortalece su posición en la industria tecnológica de Norteamérica

Sonora se consolida como un nodo clave y competitivo en la cadena de suministro de alta tecnología en Norteamérica, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al destacar que el Polo de Desarrollo para el Bienestar en Hermosillo consolidará la alianza Sonora-Arizona-Taiwán, enfocada en la atracción de inversiones, la formación de talento especializado y la complementariedad industrial con Arizona.

El gobernador del estado destacó que el innegable respaldo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo permitió que el Polo de Desarrollo para el Bienestar en Hermosillo se vincule a su Plan México y al Plan Sonora de Energías Sostenibles, a fin de integrar de manera efectiva la política industrial nacional, infraestructura sostenible de vanguardia y el fortalecimiento del talento local, permitiendo capitalizar las oportunidades del nearshoring fronterizo y traducir la inversión extranjera directa en bienestar social, innovación y transferencia tecnológica para las y los sonorenses.

“Históricamente hemos promovido a Sonora y Arizona como una Megarregión. Compartimos una relación sólida de más de 60 años a través de la Comisión Sonora-Arizona, con encuentros semestrales que han fortalecido una cooperación estratégica, dinámica y altamente productiva”, expresó Alfonso Durazo.

De acuerdo con los planes gubernamentales, el Polo de Desarrollo para el Bienestar en Hermosillo incorpora un enfoque de desarrollo integral con impacto social, mediante infraestructura energética sustentable como módulos solares en hogares vulnerables, además de la instalación de centros de investigación y desarrollo directamente vinculados a la industria de alta tecnología.

El Polo de Desarrollo para el Bienestar en Hermosillo incorpora un enfoque de desarrollo integral con impacto social Foto: Especial

JCS