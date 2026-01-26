Sonora consolida ruta hacia el desarrollo sostenible; Multiva reconoce gestión financiera del estado

En un paso que redefine la estrategia de financiamiento público en el norte del país, el Gobierno de Sonora formalizó su apuesta por un modelo de inversión responsable y con visión de futuro.

Durante la presentación del Marco de Financiamientos e Inversiones Públicas Sostenibles de Sonora, Banco Multiva entregó un reconocimiento al gobernador Alfonso Durazo Montaño por la eficiencia y la planeación a largo plazo en la gestión de los recursos estatales correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

El distintivo no sólo refrenda la solidez financiera de la entidad, sino que también destaca la operación de crédito por 875 millones de pesos otorgados por Banco Multiva, recursos que fueron integrados bajo criterios estrictos de sustentabilidad. Esta operación permitió al estado alinear su política de deuda pública con proyectos capaces de generar impactos sociales y ambientales positivos en la región.

Finanzas con visión de futuro

La instalación del Comité de Inversiones marcó un punto de inflexión para la administración estatal. El nuevo esquema busca transitar del gasto tradicional hacia un modelo de inversión pública productiva que cumpla con estándares internacionales de gobernanza, transparencia y sostenibilidad.

Para el gobierno de Durazo Montaño, incorporar estos principios no es una tendencia, sino una estrategia indispensable para competir en un mercado financiero global cada vez más exigente. Con ello, Sonora aspira a consolidarse como un referente en la frontera norte en materia de inversión “verde” y capital socialmente responsable, alineado a los objetivos de la Agenda 2030.

Banco Multiva —parte de Grupo Vazol— se ha convertido en un aliado estratégico en este esfuerzo.

Ejecutivos de la institución destacaron que su participación va más allá del financiamiento: se trata de una colaboración para impulsar un modelo de desarrollo económico sostenible que pueda generar crecimiento de largo plazo.

Un estado bajo el radar financiero global

Al evento acudieron representantes de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF) de la Secretaría de Hacienda, alcaldes de los principales municipios del estado y el presidente del Congreso local. La presencia de la banca de desarrollo y de agencias calificadoras internacionales evidenció que Sonora ha captado la atención de los mercados financieros globales.

Con la integración del Comité de Inversiones y la operación de crédito con Multiva bajo criterios de transparencia, la administración estatal envía una señal de certidumbre jurídica y confianza financiera.

Para los inversionistas, estos elementos son clave al momento de evaluar destinos con estabilidad y gobernanza sólida.

RLO