Somos México denuncia ante la FGR presunto uso ilegal de su padrón de afiliados

La organización Somos México presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y promovió un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el presunto uso ilegal de información confidencial de sus afiliados, que, asegura, fue utilizada por Morena para intentar frenar su proceso de constitución como partido político.

Además, solicitó una investigación para determinar si funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) facilitaron indebidamente el acceso a esa información.

En conferencia de prensa, el representante jurídico de la organización, Carlos Ferrer, afirmó que cuentan con pruebas de que Morena tuvo acceso, utilizó y reprodujo datos contenidos en el padrón de afiliados de Somos México, información que no es pública y que únicamente debería estar bajo resguardo de la autoridad electoral.

"Tenemos pruebas de que Morena tiene en su poder y ha utilizado y reproducido información y datos del padrón de afiliados y afiliadas de Somos México para intentar usarlos en nuestra contra", sostuvo.

La controversia surgió a partir de una denuncia presentada ante el INE por personas vinculadas a Morena, en la que se acusa a Somos México de haber permitido la participación de 880 ministros de culto en sus asambleas para obtener el registro como partido político.

Ferrer explicó que la denuncia fue presentada contra las personas que firmaron las quejas, así como contra quien resulte responsable, incluidos posibles funcionarios electorales involucrados.

Señaló que las conductas denunciadas abarcan el uso ilícito de documentos relacionados con el Registro Federal de Electores, la posesión y transmisión ilegal de datos electorales, la revelación indebida de información reservada y, en su caso, el ejercicio ilícito del servicio público.

Somos México explicó que buscó a las 880 personas señaladas y solo encontró a 16 homónimos de ministros de culto registrados ante la Secretaría de Gobernación.