Asistieron 11 mil personas al Congreso Internacional de las Familias Monterrey 2026

Después de tres días de intensa actividad en Cintermex, el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026 concluyó con la asistencia de 11 mil personas que reafirmaron el mensaje principal del Congreso: “Familias Forjadoras de Esperanza Construyendo un mejor futuro para todos”.

El Congreso reunió a más de 100 speakers, talleristas y especialistas nacionales e internacionales que compartieron herramientas prácticas y reflexiones profundas para fortalecer matrimonios, acompañar a los hijos y reconstruir el tejido social desde el hogar.

Fernando Milanés, presidente del Congreso Internacional de las Familias México, destacó que “el matrimonio es la piedra angular de la civilización” y señaló que es en la familia donde se define el futuro de la humanidad.

Destacó que durante el fin de semana los participantes se dieron la oportunidad de volver a centrar la mirada en la importancia de la vida familiar, regalando a sus hijos tiempo, presencia y reconocimiento, los abuelos recordaron el valor del legado entre generaciones.

Subrayó que el Congreso permitió experimentar comunidad y esperanza, recordando que nadie está solo y que las familias están llamadas a acompañarse mutuamente y a sostener a otras en el mundo.

Agradeció a los asistentes presenciales y envió un mensaje de celebración y esperanza para las familias de Nuevo León, de México y de los distintos países participantes.

Asimismo, expresó su agradecimiento a ponentes, especialistas, medios de comunicación, creadores digitales, autoridades, patrocinadores, benefactores, comités organizadores y académicos, así como al equipo de producción, liturgia, equipos de comunicación, Expo Familia y visitantes que hicieron posible lo que calificó como el CIFAM más complejo hasta ahora.

Durante el mensaje de clausura, Mauricio Flores, presidente del CIFAM Monterrey 2026, expresó que todo encuentro llega a su fin, confiando en que los días vividos hayan sido espacios de aprendizaje, cuestionamiento, alegría, reflexión y gratitud compartida, entre las familias participantes.

Reconoció el trabajo y compromiso de quienes hicieron posible el Congreso, incluyendo a voluntarios, empresas, la Arquidiócesis de Monterrey, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos religiosos y la sede anfitriona CINTERMEX.

Destacó que el esfuerzo conjunto permitió consolidar un evento histórico y ponderó que el trabajo no termina con la clausura del Congreso.

El verdadero reto comienza ahora: regresar a casa con herramientas concretas y centrarse en el proyecto más importante en común: la propia familia, dijo.

El balance general reporta:

-11 mil participantes presenciales.

-Más de 4 millones de personas alcanzadas en redes sociales Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok, X) y Página Web (www.cifam.mx).

-Más de 300 mil espectadores o asistentes en línea.

-25 medios de comunicación locales, nacionales e internacionales que dieron cobertura.

-300 voluntarios.

Asimismo, hizo un llamado para que los gobiernos de todos los niveles impulsen iniciativas en favor de la familia, que las empresas promuevan entornos que la protejan y que la sociedad reconozca a la familia como el bien más preciado, destacando al matrimonio como uno de sus pilares fundamentales e invitando especialmente a los jóvenes a buscar la felicidad más allá de la aprobación digital.

“En Fundación Farmacias del Ahorro sabemos que la salud comienza en casa: en el cuidado diario, en la escucha y en el acompañamiento mutuo. Por eso nos sumamos a este esfuerzo, porque cuando decimos Te Queremos Bien, hablamos también de fortalecer a las familias como el primer espacio donde se construye el bienestar integral”, dijo Ximena Suinaga, directora de Fundación Farmacias del Ahorro.

Durante la última jornada se reiteró que ninguna política pública, tecnología o institución puede sustituir el papel insustituible de la familia como primera comunidad de vida, identidad y propósito.

Porque cuando una familia se fortalece, toda la comunidad florece. Y cuando miles de familias deciden forjar esperanza, el futuro cambia.

“Al concluir el Congreso Internacional de las Familias 2026, Fundación Compartamos reitera su compromiso de seguir generando oportunidades de desarrollo que fortalezcan a las familias, desde la Primera Infancia a lo largo de la formación educativa. Como articuladora de la vocación social de Gentera y sus empresas, la Fundación impulsa este tipo de encuentros en el que se muestra cómo el compromiso colectivo es fundamental para construir una sociedad más justa y solidaria. La experiencia vivida en CIFAM 2026 fortalece esta misión y renueva la determinación de continuar trabajando por el desarrollo integral de las familias en México”, finalizó.

JCS