Ricardo Monreal prevé agenda legislativa con 19 temas para el próximo periodo ordinario

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, adelantó que para el próximo periodo ordinario de sesiones se tiene una agenda legislativa bastante nutrida. “Tenemos hasta este momento 19 iniciativas que ha anunciado la presidenta de la República; algunas son dictámenes, otras están en la Cámara de Senadores y llegarán aquí como Cámara de origen o como Cámara revisora”.

En conferencia con representantes de los medios de información, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena informó que los temas son: la Ley de Responsabilidad, proveedores de servicios de internet, propiedad industrial, feminicidio, inteligencia artificial, paquete anticorrupción, bienestar y derechos de pueblos indígenas, que está en consulta.

También, la Ley de Movilidad e Inmigración —una nueva ley—, la expedición de certificación de libre deforestación, una Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el Paquete Económico 2027 e iniciativa en materia de comunicaciones con fines publicitarios y mercadotécnicos.

Además, una reforma a la Ley de Salud sobre usos terapéuticos y de fármacos, reclutamiento forzado, regulación de seguros, regulación sobre traslado de menores en transporte terrestre y lactancia. “19 —hasta este momento— temas para el próximo periodo de sesiones”.

Lineamientos sobre derechos de las audiencias se encuadran en el marco normativo vigente

En cuanto a los lineamientos para regular los derechos de las audiencias, el diputado Ricardo Monreal expresó que ese derecho está reconocido constitucionalmente desde 2013 y, de manera específica, en la ley secundaria de 2014. “No es algo exclusivo de este gobierno o de este movimiento”.

Puntualizó que los lineamientos propuestos por el Gobierno Federal se encuadran en el marco normativo vigente y buscan llenar los huecos y actualizar las disposiciones sobre el derecho a la información, que en México se adoptó desde 1977, hace 49 años.

“Lo que se busca es proteger los derechos de las audiencias, de los ciudadanos. No proteger o blindar a la autoridad de cumplir con su obligación de informar y de respetar”, añadió.

El diputado coordinador mencionó que, mientras se alega que es censura, todo el mundo puede opinar y todo el mundo está cuestionando estos lineamientos, o un gran porcentaje de los comunicadores, pero estos lineamientos van a ir a consulta.

Recordó que están siendo consultados con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Son 20 días de consulta. Va a haber también audiencias, del 27 de julio al 21 de agosto. “Está corriendo el tiempo para hacer modificaciones y observaciones”.

Aclaró que no es un lineamiento acabado o inmodificable e, incluso, en las audiencias ciudadanas la idea es también proteger a niñas, niños y adolescentes, porque así lo mandata la Constitución, y no es proteger a la autoridad ni obligar a que se escuche o se vea solo la posición de la autoridad. “Eso ni sería posible y es increíblemente imposible”.

Lo que está haciendo ahora la presidenta de la República es consultar los derechos de las audiencias, y lo que plantean los lineamientos es: recibir información veraz y oportuna, no difundir información falsa o descontextualizada ni información histórica como si fuera actual, distinguir entre información noticiosa y opinión, y entre publicidad y contenido; derecho de réplica y atención a audiencias con discapacidad.

“Nosotros estamos de acuerdo en que se escuche, se abra la discusión y que los lineamientos puedan ser ampliamente discutidos por quienes deseen. Está en proceso la discusión”, puntualizó.