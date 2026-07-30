Semarnat clausura zona del derrame tóxico en Sonora, analizan filtración a mantos acuíferos

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, informó que las agencias del gobierno de México clausuraron la zona del derrame tóxico de hidrosulfuro de sodio y concentrado de cobre que generó una empresa minera y ferroviaria al descarrilarse un tren sobre un arroyo a escasos 20 kilómetros de la frontera entre Naco, Sonora y Arizona.

Además la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, están investigando si hubo filtración a los mantos freáticos del sitio, en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Se hizo una clausura temporal en la zona del accidente como medida de seguridad con el fin de restringir el acceso”, informó la secretaria.

Ésta confirmó que además del hidrosulfuro de sodio, un compuesto químico, altamente tóxico, inflamable e inorgánico que se utiliza principalmente como agente de flotación en la minería para separar minerales; los tres vagones de la empresa Ferromex que se descarrilaron y volcaron, también derramaron concentrado de cobre.

Los tres vagones de la empresa Ferromex que se descarrilaron y volcaron, también derramaron concentrado de cobre. Especial

Estamos haciendo análisis con el INECC y con el IMTA, sobre todo para ver si no hubo permeabilidad o lixiviación hacia el manto acuífero, porque sí es cierto que se deslavó, porque llovió mucho después del accidente y se deslavó. Y también la empresa ha estado limpiando la zona, pero sí tenemos clausurado por el momento el sitio del accidente para verificar que no haya riesgos posteriores”, afirmó la titular de Semarnat.

El descarrilamiento de un tren de Ferromex ocurrió el sábado 25 de julio a las 22:00 horas, en el Rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, Sonora, a escasos 22 kilómetros de la línea Internacional que colinda con Naco, Arizona; junto al sitio del derrame discurre hacia el Norte, el Río San Pedro, por lo que existe el temor de que una crecida pueda arrastrar la contaminación hacia los Estados Unidos.

Según reveló la Unidad de Protección Civil en Sonora, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por presuntos delitos contra el medio ambiente en contra de la empresa responsable del accidente.