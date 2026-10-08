Segob rechaza que se haya retenido a integrantes del Sindicato del Seguro Social

Respecto a las declaraciones que circulan por parte de integrantes del Sindicato del Seguro Social, la Secretaría de Gobernación rechaza categóricamente que se haya retenido a persona alguna.

La situación fue aclarada en la mesa de diálogo, no existe ninguna prueba de que esto haya sucedido y se reitera el llamado al diálogo, el respeto, a conducirse con la verdad y a la construcción de acuerdos.

La dependencia federal enfatizó que los canales de atención y concertación se mantienen abiertos y permanentes para escuchar las inquietudes de los trabajadores de la salud.

Asimismo, se subrayó la importancia de priorizar la estabilidad laboral y la continuidad en la prestación de los servicios de salud, garantizando que el ejercicio del derecho a la libre manifestación se desarrolle en un marco de orden, apego a la ley y respeto a la ciudadanía.