Llama SEGOB a evitar afectar a la ciudadanía y dar continuidad al diálogo entre trabajadores y dirigencia del Sindicato del IMSS

Con un llamado a no afectar a la ciudadanía con bloqueos de calles, la Secretaría de Gobernación pidió a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social dar continuidad a la mesa de diálogo iniciada este 8 de octubre, con el propósito de atender sus planteamientos y avanzar en la construcción de acuerdos.

Cuando se llevaba a cabo la mesa de diálogo en las instalaciones de la Secretaría, un grupo se levantó de la mesa y decidieron movilizarse hacia Paseo de la Reforma, donde cerraron la circulación vehicular, afectando a los habitantes y visitantes de la Ciudad.

El Gobierno de México reitera su disposición para acompañar este proceso mediante el diálogo, el respeto y la concertación, como vías para encontrar soluciones a las diferencias planteadas, en beneficio de los agremiados.

Asimismo, hace un exhorto a privilegiar los canales de atención con la Unidad de Gobierno de la Secretaría y evitar acciones que afecten a terceros, particularmente el libre tránsito y las actividades cotidianas de la población.