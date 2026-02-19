Sitatyr y CIRT logran acuerdo del 4.5% global en beneficio de 28 mil trabajadores

El Sindicato de la Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos, y la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, lograron un acuerdo en salario y prestaciones global del 4.5%, luego de una negociación difícil que necesitó dos prórrogas para evitar la huelga.

Este incremento beneficia a 28 mil trabajadores de los medios de comunicación y logró estabilidad mantener los empleos. Al tomar la palabra, el presidente de la CIRT, José Antonio García dijo que "primero que nada, yo aprecio mucho la responsabilidad con la que actuaron los líderes de los sindicatos. Fue una cuestión muy compleja. Como ven, tuvimos que solicitar dos prórrogas."

Por su parte, el líder del Sitatyr comentó que "nosotros somos cerca de 28 mil trabajadores. Es una gran responsabilidad en las pláticas, nunca dejamos de ver también el lado de cuidar la estabilidad en el empleo, las empresas, porque hay empresas que sí están pasando por cuestiones difíciles".

El acuerdo se logró con mediación de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien también abonó al entendimiento de las partes mediante compromisos que beneficiarán a la industria. Con esto se conjura la huelga prevista para el primer minuto del próximo 1 de marzo.

vjcm