Imputan a dos exfuncionarios de Hermosillo por incendio en Waldo’s

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que dos exfuncionarios del Ayuntamiento de Hermosillo fueron imputados por su probable responsabilidad en el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la tienda Waldo’s, siniestro que dejó 24 personas fallecidas y 15 lesionadas.

Durante la audiencia inicial celebrada el 18 de febrero, el Ministerio Público imputó a Florencio “N” y Sergio Orlando “N” por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones, daños e incumplimiento de un deber legal.

Con base en los datos presentados, la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso; sin embargo, la defensa pidió la ampliación del término constitucional a 144 horas. El juez de control dictó medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, por lo que los imputados enfrentarán el proceso en libertad.

La audiencia de vinculación fue programada para el lunes 23 de febrero a las 09:00 horas.

Fiscalía de Sonora revela avances de la investigación del incendio en Waldo’s de Hermosillo Cuartoscuro

Señalamientos contra exfuncionarios

Fuentes cercanas al caso señalaron que los imputados ocuparon cargos como exsecretario del Ayuntamiento y exdirector de Protección Civil Municipal, en relación con la operación del establecimiento ubicado en las calles Doctor Noriega, entre Matamoros y Benito Juárez, en la colonia Centro.

Entre las medidas cautelares impuestas destacan la presentación periódica ante la autoridad, la exhibición de una garantía económica, la prohibición de salir del estado y la restricción de acercarse a víctimas y testigos.

De las 25 órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía estatal, 14 personas ya iniciaron su proceso judicial. Hasta el momento, nueve han sido vinculadas a proceso, dos permanecen imputadas y tres no fueron procesadas.

Se obtuvo la vinculación a proceso de seis personas y una persona moral, por el siniestro ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en un establecimiento comercial de Hermosillo. La resolución fue emitida por un Juez de Control, quien consideró que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal en contra de las personas imputadas”, a finales de enero, la Fiscalía informó.

La persona moral vinculada corresponde a Waldo’s, a través de su representante legal. En este caso, se investiga el presunto uso de documentos apócrifos para la realización de trámites que habrían permitido la operación irregular del establecimiento.

En cuanto a las dos personas no vinculadas, la autoridad explicó que en un caso el juez determinó que la conducta estaba prescrita, mientras que en otro no se acreditó la probable responsabilidad, resolución que será apelada por la Fiscalía.

El representante legal de la empresa enfrenta medida de prisión preventiva, aunque esta se encuentra suspendida por un amparo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora detalló que de las 25 órdenes de aprehensión dictadas por un juez, se han cumplimentado siete. Foto: Cuartoscuro

Investigación complementaria

La autoridad detalló que la investigación complementaria tendrá una duración de seis meses. El caso involucra a cerca de 20 presuntos responsables adicionales, quienes deberán comparecer ante la autoridad en los próximos días.

Los delitos imputados a los exfuncionarios incluyen incumplimiento de un deber legal, homicidio culposo, lesiones culposas, daños y aborto, lo que refuerza la línea de investigación sobre posibles omisiones administrativas que habrían contribuido al siniestro.

El incendio del 1 de noviembre de 2025 es considerado uno de los hechos más graves en la historia reciente de Hermosillo, tanto por el número de víctimas como por las posibles responsabilidades institucionales involucradas.

asc