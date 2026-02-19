Detienen a tres presuntos responsables del ataque ocurrido en Loma de Flores, Guanajuato

Autoridades federales y estatales detuvieron a tres personas presuntamente relacionadas con el ataque ocurrido el 25 de enero en la comunidad Loma de Flores, informó la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato.

De acuerdo con el documento, la acción se realizó la tarde-noche del miércoles en la comunidad Cerrito de las Yerbas, en Villagrán, con participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

El boletín señala que la detención fue resultado de “tareas de inteligencia e investigación” y que el operativo se efectuó sin disparos.

Entre los detenidos se encuentra Moisés N, identificado como presunto líder de una célula con presencia en Salamanca, Irapuato, Celaya y zonas cercanas. Según las investigaciones, sería el probable responsable material del ataque armado en Loma de Flores. En el lugar también se aseguraron armas, droga y equipo táctico.

Además, se detuvo a Jorge Gabriel N y Margarita N, quienes, de acuerdo con la información oficial, habrían facilitado la logística del ataque y la huida del grupo.

Las tres personas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias y los procesos correspondientes.

La Secretaría reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar actividades sospechosas de manera anónima al número 089.

«pev»