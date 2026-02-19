Hurakaan Eco-Táctica rescata corales y menores en situación vulnerable en el Caribe

La restauración ambiental y la justicia social se entrelazan en Playa del Carmen y Tulum, Quintana Roo, con el impulso de Hurakaan Eco-Táctica, una asociación civil que trabaja a favor de la conservación, que por un lado consigue tasas de crecimiento coralino sorprendentes y por otro, brinda un futuro digno a menores en riesgo en el Caribe Mexicano.

Con un modelo único de ciencia ciudadana y social, Hurakaan Eco-Táctica, lanzó las campañas, "Raíz Viva" y "Tejido Aquavida”, con el que está logrando que el coral crezca un centímetro al mes en zonas donde los científicos perdieron la fe, de la mano de adolescentes en condiciones vulnerables, que hoy se perfilan para ser capitanes y buzos profesionales.

Desde 2021, esta organización ambientalista enfocó su trabajo en las zonas arrecifales de Playa del Carmen y Tulum, áreas que históricamente son marginadas por la academia debido a su alto impacto antropogénico (actividad humana).

Con un modelo único de ciencia ciudadana y social, lanzó las campañas, "Raíz Viva" y "Tejido Aquavida. Hurakaan Eco-Táctica

Después de años de monitoreo de calidad del agua y salud de las especies, en agosto de 2025 se consolidó el programa de rescate y estabilización de los corales a través de la campaña “Tejido Aquavida”

En los monitoreos de enero y febrero de 2026, se documentaron crecimientos de entre cuatro y seis centímetros en un período de cinco meses, en fragmentos de Acropora cervicornis y Palmata, conocidos comúnmente como corales cuerno de ciervo y corales cuerno de alce, cuando el estándar de éxito es de apenas un centímetro al año.

Con este extraordinario resultado, se garantiza la permanencia y desarrollo de nuevos viveros en zonas consideradas “perdidas”, en dos mil 355 metros de arrecife intervenido en 14 sitios estratégicos, ya que no hay signos de necrosis en la base ni competencia por algas, lo que garantiza que estos fragmentos se convertirán en colonias.

De esta forma, se cuenta con 406 corales rescatados y vueltos a fijar, de especies consideradas como “Amenazadas”, en la Norma Oficial Mexicana 059, en un lapso de tres meses, con 189 buceos y el uso de 378 tanques de oxígeno en 42 expediciones.

Desde 2021, esta organización ambientalista enfocó su trabajo en las zonas arrecifales de Playa del Carmen y Tulum. Hurakaan Eco-Táctica

Sanando el tejido social desde el océano

Hurakaan Eco-Táctica implementó en paralelo a los trabajos de conservación, un programa de educación y capacitación “Raíz Viva”, para menores en situación de calle, maltrato o explotación, en colaboración con el Sistema DIF de Playa del Carmen y Cancún.

La iniciativa no sólo ofrece educación ambiental, sino una salida laboral real para adolescentes de entre 16 y 17 años, próximos a perder la protección del Estado por su mayoría de edad, que son capacitados como marineros, capitanes y operadores de centros de buceo en alianza con el sector náutico local.

A la fecha, se han ofrecido mil 416 asistencias totales a menores en riesgo, con la atención directa de 452 adolescentes a través de 83 talleres impartidos con 162 horas de formación.

La inserción laboral se consolida con la capacitación práctica en embarcaciones y centros de buceo para garantizar empleo digno en un sector de difícil acceso para personas vulnerables.

fdm