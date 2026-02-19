Ejército reforzó su sentido social en gobierno de la presidenta Sheinbaum: Ricardo Trevilla

El secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum el Ejército mexicano reforzó su sentido social. Al conmemorarse el 113 Aniversario del Día del Ejército Mexicano, desde las instalaciones de la Dirección General de Industria Militar, ubicada en Oriental, Puebla, el titular de Defensa Nacional relató que los elementos de las fuerzas castrenses han alimentando su espíritu humanista mediante el acercamiento con la sociedad a través de diversas acciones.

Trevilla Trejo enumeró que los elementos de las Fuerzas Armadas reciben desde el adiestramiento del servicio militar nacional y materias relacionadas en su formación con protección civil y derechos humanos. El Plan de M3 de ética militar y civismo, la adecuación de planes y programas de estudios de los planteles militares.

“En la presente administración, el ejército reforzó su sentido social generado en su génesis, alimentando su espíritu humanista mediante el acercamiento con la sociedad a través de diversas acciones, la adecuación de planes y programas de estudios de los planteles militares, en todos los niveles, con la inclusión de materia relacionadas con el humanismo, Derechos humanos, historia y cultura, un nuevo impulso a la construcción de obras sociales para el progreso nacional”, destacó.

En su discurso, Trevilla Trejo resaltó que el trabajo coordinado como fuerzas de seguridad se han detenido a más de 32 mil personas relacionadas con delitos, el aseguramiento de más de 18 mil armas, más de 160 toneladas de diversas drogas y alrededor de 2 mil laboratorios de metanfetaminas y áreas de concentración de precursores químicos han sido desmantelados.

“Las mujeres y hombres del ejército mexicano en estrecha coordinación con la Guardia Nacional han alcanzado resultando resultados sobresalientes”, celebró.

