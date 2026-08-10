Sismo en Colombia: SRE descarta mexicanos afectados y da números de emergencia

Un fuerte sismo registrado esta mañana al oeste de Colombia ha encendido las alertas en el país sudamericano, afectando a ciudades principales como Cali, Medellín, Manizales y Pereira. Ante la emergencia, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y el gobierno colombiano han iniciado protocolos de asistencia.

Hasta el momento, la SRE confirmó que no se tiene registro de personas mexicanas afectadas por el movimiento telúrico. Sin embargo, la dependencia se mantiene en constante monitoreo y ha establecido contacto directo con la embajada en Colombia.

“México expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano ante este lamentable suceso. Se ha establecido contacto con la cancillería de Colombia, a quien se le reiteró la disposición de México de brindar todo el apoyo que se requiera”, señaló Relaciones Exteriores.

Civiles caminan sobre los restos de concreto de un edificio derrumbado tras el fuerte movimiento telúrico al oeste de Colombia. Reuters

La SRE recomendó a todos los connacionales que se encuentran en territorio colombiano mantenerse informados mediante los canales oficiales y acatar estrictamente las indicaciones de las autoridades locales de protección civil.

Contacto de emergencia para mexicanos: En caso de requerir asistencia consular inmediata, la embajada de México en Bogotá ha habilitado la siguiente línea de emergencia, disponible las 24 horas:

Teléfono de emergencia: +57 313 878 6028

Elementos de rescate y voluntarios colaboran intensamente en la búsqueda sobre las estructuras colapsadas para encontrar posibles víctimas. Reuters

Respuesta del nuevo gobierno colombiano

El sismo ocurre en un momento político de transición para Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo apenas el pasado viernes, ha reaccionado de forma inmediata ordenando la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Bogotá.

Desde las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el mandatario coordina personalmente las acciones de rescate y evaluación de daños, priorizando a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y demás zonas vulnerables.

En un mensaje dirigido a la nación, De la Espriella buscó calmar a la población: "A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas".