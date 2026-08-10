Sheinbaum ofrece apoyo a Colombia tras terremoto; México está atento a connacionales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó este lunes 10 de agosto su solidaridad con Colombia luego del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió distintas regiones del país sudamericano.

Derivado de lo anterior, la mandataria aseguró que el gobierno mexicano se mantiene atento ante cualquier reporte relacionado con ciudadanos mexicanos, por medio de su representación diplomática en Colombia para conocer la evolución de la emergencia.

Estamos muy atentos, tanto con nuestra embajada, ya como con el embajador aquí. Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia. Ahí vamos a estar”, expresó.

La jefa de Estado explicó que, al momento de sus declaraciones, todavía no se contaba con información completa sobre las consecuencias del terremoto, por lo que adelantó que su gobierno daría seguimiento a la situación y proporcionaría nueva información conforme estuviera disponible.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país dejó abierta la posibilidad de que México brinde asistencia a Colombia si las autoridades de ese país la requieren ante esta emergencia.

Bajo esta premisa, la embajada de México en Colombia mantiene servicios de protección para connacionales y cuenta con un número de emergencia (+57 313 878 6028) para mexicanos que enfrenten situaciones como hospitalización u otras circunstancias que pongan en riesgo su integridad.

La representación diplomática también recomienda a los mexicanos que se encuentran en territorio colombiano mantenerse informados mediante los canales oficiales de las autoridades locales y atender las indicaciones de protección civil.

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¿Qué pasó en Colombia?

Un terremoto ocurrió durante la mañana de este lunes 10 de agosto y tuvo una magnitud revisada de 7.4, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento fue percibido en distintas ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, Cali, Pereira y otras zonas del centro y occidente del país.

Los primeros reportes apuntaron a personas lesionadas y daños estructurales en algunas localidades, mientras las autoridades colombianas realizan una evaluación de las afectaciones y mantienen labores de atención. También se informó que el movimiento fue percibido en países vecinos.

En Bogotá, el sismo también generó alarma y evacuaciones, aunque los primeros reportes señalaron que no se registraron daños mayores en la capital.